Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω κακοκαιρίας

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Επίσης, σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE την Αθήνα, από σήμερα Τρίτη 13/10/2026 έως και αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ήδη, είναι ενεργοποιημένο το Μητρώο Εργοληπτών, με μηχανήματα έργου και αντλητικά συγκροτήματα σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τον Λυκαβηττό, με την πρόβλεψη ενίσχυσης των μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην τάφρο του λόφου.

Παράλληλα, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ συνεργεία και καλαθοφόρα οχήματα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους.

Ο Δήμος Αθηναίων, με ανακοίνωσή του, κάνει γνωστό από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.

Για την αναφορά προβλημάτων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τον τετραψήφιο αριθμό 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), στο 2105277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.