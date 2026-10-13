Κλειστά σχολεία αύριο σε πολλές περιοχές λόγω κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, στις Σποράδες και στη Ρόδο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Οι αποφάσεις αφορούν σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ σε αρκετές περιοχές αναστέλλεται επίσης η λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, ειδικών σχολείων και άλλων δημοτικών δομών.

Η αναστολή της διά ζώσης διδασκαλίας αποφασίστηκε μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού της ΕΜΥ και την πρόβλεψη για ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρά φαινόμενα. Όπου τα σχολεία δεν λειτουργήσουν με φυσική παρουσία, τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κλειστά σχολεία σε δήμους της Εύβοιας

Στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης αποφάσισε να μη λειτουργήσουν διά ζώσης τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η απόφαση συνδέεται με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην περιοχή.

Αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων έχει αποφασιστεί και στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Το μέτρο καλύπτει τις σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας που λειτουργούν στον δήμο, καθώς και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Σποράδες: Σκιάθος και Σκόπελος χωρίς διά ζώσης μαθήματα

Στον Δήμο Σκιάθου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός. Η απόφαση ελήφθη λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων που προβλέπονται για το νησί.

Στη Σκόπελο, με απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης το Σχολείο Ειδικής Αγωγής και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου.

Για τις περιοχές των Σποράδων όπου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση.

Ρόδος: Αναστολή λειτουργίας σχολείων και δημοτικών δομών

Στη Ρόδο, ο δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων σε κάθε Δημοτική Ενότητα του νησιού αύριο, εξαιτίας των έντονων φαινομένων που αναμένονται.

Η απόφαση στη Ρόδο αφορά επίσης τις μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης Red Code. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Οι αρμόδιες αρχές και οι δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, μπορεί να εκδοθούν αποφάσεις για τοπική αναστολή λειτουργίας σχολείων από τους αρμόδιους δήμους.

Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για την τηλεκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι, όταν η διά ζώσης λειτουργία σχολικών μονάδων αναστέλλεται με αποφάσεις δήμων ή περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός είναι να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακά, με τα μαθήματα να διεξάγονται σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.