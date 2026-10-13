Φοιτητές στο Σύνταγμα με σκηνές για ενοίκια και κόστος σπουδών

Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, απέναντι από το υπουργείο Οικονομικών, έστησαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, πραγματοποιώντας ολονύχτια διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος σπουδών και διαβίωσης.

Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση στις 18:00, συναυλίες και άλλες δράσεις, με τους φοιτητές να ζητούν μέτρα για τα ενοίκια, τη στέγαση, τη σίτιση, τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των πανεπιστημίων.

Με σύνθημα «Δεν πάει άλλο», οι διοργανωτές καλούν φοιτητές να συμμετάσχουν στην κατασκήνωση, επιδιώκοντας να αναδείξουν την οικονομική πίεση που δέχονται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Η ακρίβεια και τα ενοίκια στο επίκεντρο

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι περιγράφουν μια καθημερινότητα στην οποία το κόστος στέγασης, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και οι μετακινήσεις αυξάνουν τα έξοδα για όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Στις επιβαρύνσεις προσθέτουν τα έξοδα για πανεπιστημιακά κυλικεία, συγγράμματα, αναλώσιμα και λογαριασμούς.

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και “με το καλημέρα” όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για τον μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειά μας», αναφέρουν.

Κατά τους Συλλόγους, η οικονομική δυσκολία επηρεάζει την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών. Υποστηρίζουν ότι ορισμένοι νέοι δυσκολεύονται να εγγραφούν στις σχολές όπου εισήχθησαν, ενώ άλλοι περιορίζουν την παρουσία τους στα πανεπιστήμια ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν τις σπουδές τους.

Δωρεάν στέγαση και αύξηση επιδομάτων

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος για τους φοιτητές. Οι Σύλλογοι ζητούν πλαφόν στα ενοίκια, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων του.

Παράλληλα, διεκδικούν δωρεάν στέγαση για πρωτοετείς φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σχετικό κόστος, με αξιοποίηση φοιτητικών εστιών, ξενοδοχείων και άλλων κατάλληλων χώρων. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η ανακαίνιση και επέκταση των εστιών, καθώς και η χρήση της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ και του Δημοσίου για τη δημιουργία νέων δωρεάν χώρων στέγασης.

Οι φοιτητές ζητούν ακόμη δωρεάν σίτιση, μετακινήσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, χαμηλότερες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων και μέτρα κάλυψης του κόστους για συγγράμματα και αναλώσιμα.

Χρηματοδότηση ΑΕΙ, ενέργεια και μετεγγραφές

Η κινητοποίηση αφορά και τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι εκφράζουν ανησυχία για τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, τις ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα.

Ζητούν έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τη θέρμανση και την αναβάθμιση των υποδομών. Ασκούν επίσης κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις κοινωνικές δαπάνες και αντιτίθενται στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, συνδέοντας το θέμα με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

«Δεν θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρά μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονται πλαφόν στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης. Ζητούν επίσης να μη διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε φοιτητές που αδυνατούν να εξοφλήσουν λογαριασμούς.

Για τις μετεγγραφές, οι Σύλλογοι ζητούν διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και κατάργηση περιορισμών που, όπως υποστηρίζουν, αποκλείουν φοιτητές με πραγματική ανάγκη.

Αναφορά σε κινητοποιήσεις νέων στη Γαλλία και την Ισπανία

Οι διοργανωτές συνδέουν την κινητοποίηση στο Σύνταγμα με τις δράσεις νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφερόμενοι ειδικά στη Γαλλία και την Ισπανία.

«Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία! Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά!», σημειώνουν στο κάλεσμά τους.

Με την ολονύχτια παρουσία τους στην πλατεία Συντάγματος, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι θέτουν στο δημόσιο διάλογο το κόστος της φοιτητικής ζωής, υπογραμμίζοντας ότι η εισαγωγή σε μια σχολή δεν αρκεί όταν η στέγαση και οι βασικές ανάγκες διαβίωσης δυσκολεύουν τη συνέχιση των σπουδών.