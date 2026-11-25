Γάλα και μήλα μοίρασαν οι αγρότες στα ΜΑΤ, που βρίσκονταν για την φύλαξη του λιμανιού χτες στον Βόλο.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, κατέβηκαν στους δρόμους χτες μαζί με τα τρακτέρ αλλά και τα προιόντα τους. Σε μία συμολική κίνηση κατά την διαμαρτυρία τους, έχυσαν γάλα και πέταξαν μήλα και κάστανα στους δρόμους.

INTIME

Αίτημά τους να συναντηθούν με την ηγεσία του Υπουργείου. “Θέλουμε μόνο να παράγουμε” φώναξαν διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές.

Απειλούν με κλιμάκωση αν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου δεν δουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα που αναμένουν.

Πηγή βίντεο: Facebook Γεγονότα