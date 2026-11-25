Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης 78χρονου άνδρα από δύσβατο σημείο στο Ντράφι Αττικής.

Ο 78χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες, περίπου στις 20:30.

Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΟΣμηΕΑ, καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Μετά από ολονύχτια έρευνα, εντοπίστηκε σήμερα, τις μεσημβρινές ώρες, και με χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε σημείο ,όπου παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα απεγκλωβίστηκε και ο σκύλος του ιδιοκτήτη, που επέβαινε στο όχημα .

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο.