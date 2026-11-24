Στους δρόμους του Βόλου βγήκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας έχοντας μαζί τους τα τρακτέρ τους και τα γεωργικά αυτοκίνητα τους πετώντας τα προϊόντα τους και ζητώντας συνάντηση με τηη ηγεσία του Υπουργείου.

Με σύνθημα ΄΄ θέλουμε μόνο να παράγουμε έστειλα το μήνυμα τους στην Κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές .

Οι αγρότες έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πέταξαν μήλα και κάστανα .Οι αγρότες έχουν βάλει ως κρίσιμο χρονικό όριο την 30ή Νοεμβρίου, προειδοποιώντας ότι εάν μέχρι τότε δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα που αναμένουν, θα προτείνουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Πηγή :gegonota.news – Ταχυδρόμος – Θεσσαλία.