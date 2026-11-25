Στην πρόσληψη 50 Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου προχωρά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στο Λασίθι.

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες, καθώς έχει ήδη εγκριθεί το σχετικό αίτημα για την κάλυψη των αναγκών στην προστασία των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με επιπλέον προσωπικό.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, οι δήμαρχοι Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, Σητείας, Γεώργιος Ζερβάκης και Οροπεδίου Λασιθίου, Γεώργιος Αθανασάκης. Παρών ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, Νικόλαος Καμινογιαννάκης, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων των Συνοριακών Φυλάκων.

Βασική αποστολή των νέων Συνοριακών Φυλάκων θα είναι η διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την είσοδο και την παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα.