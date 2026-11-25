Σοβαρές καταγγελίες έγιναν από γονείς και μαθητές σε σχολείο της Αττικής, αναφορικά με αναπληρωτή καθηγητή Θρησκευτικών.

Ο καθηγητής φέρεται να διατηρούσε δημόσιο προφίλ στα social media, όπου εμφανιζόταν ημίγυμνος, ενώ παράλληλα φαίνεται να υπήρχε και σχετικός σύνδεσμος ο όποιος παρέπεμπε σε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο.

Άμεση ήταν η επέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς έπειτα από τις καταγγελίες ο αναπληρωτής καθηγητής απομακρύνθηκε από την σχολική μονάδα και θα κληθεί να απολογηθεί.