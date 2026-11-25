Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Λάρισα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν περισσότερα από 110 γραμμάρια κάνναβης και 950 ευρώ.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση απάτης με θύμα ηλικιωμένη.

Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητό του, καθώς και στην έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 110,6 γραμμαρίων, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 950 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στην κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο 63χρονος φέρεται να συμμετείχε και σε απάτη που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στη Λάρισα, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον αστυνομικό. Με το πρόσχημα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη δραστών, την έπεισε να συγκεντρώσει 2.200 ευρώ και κοσμήματα και να τα τοποθετήσει μέσα σε σακούλα σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι της.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 63χρονος ήταν ένας από τους εμπλεκόμενους στην απάτη, ενώ φέρεται να είχε οργανωθεί μαζί με άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για την υπόθεση της απάτης σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του και των συνεργών του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.