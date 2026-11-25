Στην εξάρθρωση συμμορίας, που φέρεται να έκλεβε εκκλησίες στο Αγρίνιο, προχώρησε η Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες και ένας 16χρονος, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε έπειτα από διάρρηξη, που σημειώθηκε χθες το πρωί, σε Ιερό Παρεκκλήσιο της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και αφαίρεσαν διάφορα εκκλησιαστικά αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 4.500 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μεταξύ των αντικειμένων που φέρονται να έκλεψαν ήταν μία καμπάνα, ένα Άγιο Ποτήριο, ένα Άγιο Δισκάριο, ένα Ιερό Αρτοφόριο, Ιερά Μάκτρα, κηροπήγια και καντήλια.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα τους τρεις άνδρες να κινούνται με το όχημά τους και τους ακινητοποίησαν. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν τα κλεμμένα αντικείμενα, καθώς και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία κατασχέθηκαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να είχε διαπράξει ακόμη πέντε κλοπές, εκ των οποίων η μία ήταν απόπειρα, σε Ιερούς Ναούς της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου, από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 11 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τις συγκεκριμένες επιθέσεις είχαν αφαιρεθεί, μεταξύ άλλων, καμπάνες, μανουάλια, καντήλια, μπρούτζινα ανθοδοχεία, καθώς και εξοπλισμός ήχου, όπως μικρόφωνο και ενισχυτής.

Οι δύο άνδρες και ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των κλοπών κατασχέθηκε.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.