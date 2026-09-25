Βόλος: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που πιάστηκε με τα προσημειωμένα 350 ευρώ

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή ο αστυνομικός στον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη από τους «Αδιάφθορους» έχοντας μόλις παραλάβει 350 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα από οδηγό.

Στον αστυνομικό επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ, ενώ σε βάρος του βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη και πειθαρχική διαδικασία.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν οδηγός κατήγγειλε ότι του είχαν ζητηθεί συνολικά 700 ευρώ προκειμένου να του επιστραφούν οι πινακίδες κυκλοφορίας που του είχαν αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός έδωσε αρχικά 350 ευρώ στις αρχές Σεπτεμβρίου, θεωρώντας, όπως αναφέρεται, ότι επρόκειτο για νόμιμη διαδικασία. Πριν όμως καταβάλει και τη δεύτερη δόση, ενημέρωσε άλλη αστυνομική υπηρεσία και στην υπόθεση μπήκαν οι Εσωτερικές Υποθέσεις.

Το ραντεβού για τη δεύτερη καταβολή στήθηκε υπό την παρακολούθηση των Αρχών. Ο αστυνομικός φέρεται να παρέλαβε τα προσημειωμένα 350 ευρώ και να τα τοποθέτησε σε φάκελο, πάνω στον οποίο υπήρχαν υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, αλλά και υπηρεσιακή σφραγίδα. Αμέσως μετά συνελήφθη.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί.

Στο γραφείο του βρέθηκαν ακόμη τρεις παρόμοιοι φάκελοι με συνολικά 800 ευρώ, ενώ από την προανάκριση προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις οδηγών από τους οποίους φέρεται να είχαν εισπραχθεί χρήματα. Συνολικά, οι Αρχές ερευνούν τουλάχιστον επτά περιπτώσεις.

«Δανείστηκε από το ταμείο της υπηρεσίας του»

Κατά την απολογία του, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να κρατήσει οριστικά τα χρήματα και ότι σκόπευε να αποκαταστήσει τη ζημία στο Δημόσιο.

Ο συνήγορός του, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, ανέφερε ότι το γεγονός πως οι κλήσεις πρωτοκολλούνταν κανονικά δείχνει, κατά την υπερασπιστική γραμμή, ότι υπήρχε πρόθεση να επιστραφούν τα χρήματα.

Χαρακτήρισε μάλιστα την πράξη ως ένα είδος «δανεισμού» από το ταμείο της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι ο αστυνομικός δηλώνει μεταμέλεια για όσα συνέβησαν.

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπεράσπισής του, Ανθούλα Ανάσογλου, έχει δηλώσει ότι ο εντολέας της αναγνωρίζει πως έπραξε λανθασμένα και ότι προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα στο Δημόσιο. Σε δηλώσεις της έχει επίσης αναφερθεί σε έντονο στρες και προσωπικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει η ίδια, επηρέασαν την κρίση του.

Ο αστυνομικός πλέον θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν, ενώ η δικαστική και πειθαρχική διερεύνηση συνεχίζεται.