Σταυρούπολη: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις ανήλικους

Εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή βοήθειας σε τρεις ανήλικους ημεδαπούς, οι οποίοι είχαν εισέλθει σε υπόγειο αγωγό στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους τρεις ανήλικους και, αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.