Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 37χρονο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η παραγωγή του συγκεκριμένου υλικού φαίνεται να συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Ο 37χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Πριν τον συλλάβουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, είχαν διεξάγει έρευνα.

Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ασκηθείσα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας, αποθηκευμένα σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.