Ναύπλιο: Εμπορία ανθρώπων- Δούλευαν τζαμπα

Eξανάγκαζε αλλοδαπούς να εργάζονται για την αποπληρωμή χρέους. Κατασχέθηκαν 17.950 ευρώ

Συνελαβαν 8 άτομα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών στο Ναύπλιο. Οι Αρχές κατέσχεσαν 17.950 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην δικογραφία περιλαμβάνεται ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες.

Μαζί με τον “εγκέφαλο”, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και επτά αλλοδαπούς, ηλικίας 26 έως 47 ετών. Όπως προέκυψε από την έρευνα, αυτοί είχαν βοηθητικό ρόλο.

Η επιχείρηση

Προχθές το απόγευμα (23/09), οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιχείρηση στο πλαίσιο της διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επτά αλλοδαπούς σε οικία τοπικής κοινότητας της περιοχής.

Σε βάρος του 37χρονου και των επτά ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Τι εξετάζει η προανάκριση για την εργασιακή εκμετάλλευση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την προανάκριση, ο 37χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και εγκατάσταση αλλοδαπών, τους οποίους απασχολούσε σε αγροτικές εργασίες στην περιοχή του Ναυπλίου.

Κατά τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, φέρεται να παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αλλοδαπών και να μην τους κατέβαλλε το αντίστοιχο ημερομίσθιο. Έτσι, οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονταν, σύμφωνα με την έρευνα, να συνεχίζουν την εργασία τους ώστε να αποπληρώσουν το «χρέος» που συνδεόταν με τη μεταφορά και την παραμονή τους στη χώρα, αλλά και τη διαμονή και τη διατροφή τους.

Οι επτά φερόμενοι ως συνεργοί του 37χρονου επιτηρούσαν τους αλλοδαπούς και απέτρεπαν την αποχώρησή τους, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της δικογραφίας.

Η κατάσχεση των 17.950 ευρώ

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία και κατάστημα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 17.950 ευρώ. Το ποσό εξετάζεται ως προερχόμενο από παρανομίες.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.