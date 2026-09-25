«Προλαμβάνω»: Ξαναρχίζουν οι δωρεάν εξετάσεις

Θέμα ημερών είναι η επανέναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω» με εθνικούς πόρους, με περισσότερους από 6 εκατομμύρια πολίτες να είναι δικαιούχοι στη δεύτερη φάση.

Οι εξετάσεις αφορούν την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη η νεφρική δυσλειτουργία και η παχυσαρκία.

Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επανεκκίνηση του προγράμματος. Για τη συνέχιση των δωρεάν εξετάσεων απαιτούνται Υπουργικές Αποφάσεις, ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα. Πρώτη αναμένεται η απόφαση για τον καρκίνο του μαστού.

Σχεδόν 79.000 γυναίκες με ευρήματα

Οι δωρεάν μαστογραφίες ήταν το πρώτο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που ξεκίνησε στη χώρα. Στην πρώτη φάση του «Προλαμβάνω», που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες. Σε 78.516 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα.

Συνολικά, 6,9 εκατομμύρια πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις, ενώ περίπου 300.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα σοβαρών και συχνών παθήσεων.

Στον καρδιαγγειακό έλεγχο έγιναν 3.247.978 εξετάσεις και περισσότερα από 76.000 άτομα παραπέμφθηκαν για εξειδικευμένο έλεγχο. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας πραγματοποιήθηκαν 1.322.014 εξετάσεις, ενώ έγιναν και 16.290 κολποσκοπήσεις και βιοψίες.

Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου έγιναν 1.015.472 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι και 62.178 ιατρικές πράξεις. Στη νεφρική δυσλειτουργία πραγματοποιήθηκαν 445.904 εργαστηριακές εξετάσεις, με 40.795 πολίτες να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.

Παχυσαρκία, μελάνωμα και καρκίνος του δέρματος

Στη νέα φάση αναμένεται να συνεχιστεί και το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, από το οποίο είχαν μείνει εκτός 43.500 δικαιούχοι μετά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και αξιοποίηση των Κέντρων Υγείας.

Πρόθεση του υπουργείου είναι επίσης να ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του πνεύμονα, με προληπτικό έλεγχο μέσω αξονικής τομογραφίας χαμηλής ακτινοβολίας.