Χανιά: Το ταξίδι ζωής του 20χρονου Αλέξη στο Χιούστον – Η μάχη με το σάρκωμα Ewing

Με τις ευχές χιλιάδων ανθρώπων στις αποσκευές του, ο 20χρονος Αλέξης Μίτεβ από τα Χανιά ετοιμάζεται για το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του. Προορισμός, το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα συνεχίσει τη μεγάλη μάχη που δίνει με το σάρκωμα Ewing.

Ένα παιδί γεμάτο ζωή, που μέχρι πριν από περίπου έναν χρόνο είχε την καθημερινότητα κάθε νέου της ηλικίας του. Σχολείο, γυμναστήριο, φίλοι, όνειρα για το μέλλον. Ώσπου όλα άλλαξαν.

Οι πρώτοι πόνοι εμφανίστηκαν στην περιοχή της λεκάνης. Αρχικά η οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί τι κρυβόταν πίσω από αυτούς. Κάποια στιγμή, όπως έχει περιγράψει η μητέρα του, το πόδι του δεν τον κράτησε και ο Αλέξης έπεσε.

Ακολούθησαν εξετάσεις και η διάγνωση που κανείς δεν θέλει να ακούσει: σάρκωμα Ewing, μια σπάνια μορφή καρκίνου που εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και νέους ανθρώπους.

Από το φθινόπωρο του 2025 ο Αλέξης βρίσκεται σε έναν διαρκή αγώνα, με νοσηλείες, κύκλους χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείες. Έχει νοσηλευτεί και υποβληθεί σε θεραπείες στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Το Χιούστον έγινε ο επόμενος μεγάλος στόχος

Η ελπίδα για το επόμενο βήμα βρίσκεται πλέον στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Η οικογένεια αναζήτησε μια πιο εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση στο MD Anderson Cancer Center στο Χιούστον, ένα από τα μεγαλύτερα αντικαρκινικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τις 30 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί το κρίσιμο ραντεβού του Αλέξη με την ιατρική ομάδα του κέντρου.

Για να γίνει όμως αυτό το ταξίδι, έπρεπε πρώτα να ξεπεραστεί ένα τεράστιο εμπόδιο: το οικονομικό κόστος.

Και τότε συνέβη κάτι που ίσως κανείς στην οικογένεια δεν περίμενε σε τέτοια έκταση.

Η ιστορία του Αλέξη ταξίδεψε μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος, μέσα και από τον λογαριασμό του στο Instagram @alexismitev, άφησε τον κόσμο να γνωρίσει τη μάχη του.

Άνθρωποι που δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ αποφάσισαν να σταθούν δίπλα του. Άλλοι με ένα ευρώ, άλλοι με όσα μπορούσαν. Οι μικρές προσφορές έγιναν πολλές και η προσπάθεια πήρε διαστάσεις ενός μεγάλου κύματος αλληλεγγύης.

Πρόσφατα εγκρίθηκε και πληρωμή άνω των 50.000 ευρώ προς το University of Texas, στο πλαίσιο της εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης για τη θεραπεία του Αλέξη.

Ο ίδιος δεν κρύβει τη συγκίνησή του για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του, ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθειά του.