Θεσσαλονίκη: Φορτηγό εγκλωβίστηκε κάτω από γέφυρα

Φορτηγό «κόλλησε» κάτω από γέφυρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης το πρωί, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Πολίχνης.

Δεν χωρούσε κάτω από τη γέφυρα

Το φορτηγό κινούνταν στον Περιφερειακό όταν έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί, το επιτρεπόμενο όριο ύψους ήταν χαμηλότερο από το ύψος του βαρέος οχήματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να «φρακάρει» κάτω από τη γέφυρα και να ακινητοποιηθεί, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός. Δεν υπήρξε επίσης εμπλοκή άλλου οχήματος. Ωστόσο, το φορτηγό που εγκλωβίστηκε κάτω από τη γέφυρα προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας την κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά.