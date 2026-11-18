Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μια 12χρονη, η οποία μεταφέρθηκε από την Αργαλαστή μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι είχε καταναλώσει επτά ποτά με βότκα και δύο ενεργειακά ποτά.

Η κατάσταση της ανήλικης ήταν ιδιαίτερα σοβαρή κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο. Παρουσίαζε μυδρίαση και, όπως περιέγραψε ο κ. Γιαννάκος, βρισκόταν κοντά στο ενδεχόμενο διασωλήνωσης.

Η άμεση κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών αποδείχθηκε καθοριστική. Το ιατρικό προσωπικό κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάστασή της, χωρίς να χρειαστεί διασωλήνωση. Στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική για νοσηλεία.

Συνελήφθησαν οι γονείς της 12χρονης

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, οι γονείς του κοριτσιού συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις αρχές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης.