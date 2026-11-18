Σημαντική επιχείρηση κατά του παράνομου εμπορίου πραγματοποιήθηκε στην Ηλεία, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στις σύλληψεις τριών ανδρών για διακίνηση προϊόντων «μαϊμού», που έφεραν παραποιημένα σήματα γνωστών εταιρειών.

Οι συλλήψεις έγιναν προχθές σε περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με τη συνδρομή κλιμακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε υπαίθρια αγορά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις άνδρες να διαθέτουν προς πώληση συνολικά 8.212 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ρούχα, βραχιόλια και μπρελόκ, τα οποία έφεραν απομιμητικά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες, ελληνικής καταγωγής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές.

Πρόστιμο 64.000 ευρώ και όφελος άνω των 103.000 ευρώ

Τα απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ οι παραποιημένες ετικέτες αφαιρέθηκαν και καταστράφηκαν. Από το κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 64.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το οικονομικό όφελος, που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων, ξεπερνά τις 103.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.