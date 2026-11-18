Τραυματισμένος άνδρας εντοπίστηκε στο οδόστρωμα της Επαρχιακής Οδού Ναυπλίου – Κορίνθου, στην Αργολίδα, χθες το βράδυ.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο άνδρας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο τραυματίας να ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ως οδηγός μοτοσικλέτας.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μόλις οι διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν τον τραυματισμένο άνδρα στο οδόστρωμα, ενημέρωσαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι διασώστες παρείχαν στον άνδρα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου επρόκειτο να λάβει περαιτέρω περίθαλψη.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς βρέθηκε ο άνδρας τραυματισμένος στον δρόμο και τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Άγγελος Δρίτσας