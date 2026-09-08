Το «O3» έδεσε στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο βρίσκεται το «O3», ένα από τα πιο εντυπωσιακά mega yachts στον κόσμο. Το νεότευκτο σκάφος, μήκους 109 μέτρων, επέλεξε τα νερά του Ιονίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιοχής στον παγκόσμιο χάρτη του yachting.

Το «O3» έχει κατασκευαστεί από τη γερμανική Lürssen, ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στον χώρο των μεγάλων πολυτελών σκαφών. Στο παρελθόν ήταν γνωστό ως Project Icecap και Shackleton.

Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 350 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιοκτήτης του είναι ο δισεκατομμυριούχος Sir Leonard Blavatnik.

Η παρουσία του στη Ζάκυνθο δεν πέρασε απαρατήρητη. Το μέγεθος και ο σχεδιασμός του σκάφους τραβούν τα βλέμματα, ενώ η άφιξή του προσθέτει ακόμη ένα ισχυρό όνομα στη λίστα των mega yachts που επισκέπτονται το Ιόνιο.

Για την ελληνική αγορά του yachting, τέτοιες αφίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ενισχύουν την εικόνα των νησιών ως προορισμών υψηλού επιπέδου και δείχνουν τις δυνατότητες της χώρας στον θαλάσσιο τουρισμό.

Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποδομών. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο την ποιότητα των ελληνικών πληρωμάτων.

Στόχος είναι η Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς της διεθνούς αγοράς yachting.

Η παρουσία του «O3» στη Ζάκυνθο αποτελεί ακόμη μία εικόνα αυτής της δυναμικής. Και το Ιόνιο παραμένει στο επίκεντρο.

Ακολουθεί η δήλωση Cpt Γιώργου Βάλλη, Προέδρου Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ:

“Η παρουσία στη Ζάκυνθο του κορυφαίου σκάφους της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, του νεότευκτου “O3”, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι τα νησιά του Ιονίου αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για την παγκόσμια ελίτ του yachting.

Το εντυπωσιακό mega yacht “O3″ (πρώην Project Icecap / Shackleton), ένα ναυπηγικό επίτευγμα της Lürssen, μήκους 109 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας 350 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Sir Leonard Blavatnik, μαγνητίζει τα βλέμματα και εντυπωσιάζει το κοινό.

Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση των υποδομών μας και την αριστεία των ελληνικών πληρωμάτων, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην κορυφή του παγκόσμιου θαλάσσιου τουρισμού.”