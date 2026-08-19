Βυθίστηκε σκάφος ανοικτά του Πλωμαρίου

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχτηκε ανοικτά του Πλωμαρίου όταν σκάφος στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα βυθίστηκε.

Συγκεκριμένα, το σκάφος ήταν ερασιτεχνικό και έπλεε στην θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία βυθίστηκε.

Υπο το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων . Οι 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν από ιδιωτικό σκάφος που έπλεε κοντά. Βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στην παραλία Ταρτί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.