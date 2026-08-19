Ρόδος: “Σήκωσαν” ολόκληρο χρηματοκιβώτιο

Τρεις αλλοδαποί ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι στο Φαληράκι τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις άνδρες, υπήκοους Ηνωμένου Βασιλείου. Ο ένας εντοπίστηκε στη Ρόδο, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να έχουν φύγει στο εξωτερικό

Η κλοπή και η λεία των 100.000 ευρώ

Οι δράστες είχαν διαρρήξει το σπίτι στο Φαληράκι, όταν ο ιδιοκτήτης έλειπε στις 22 Ιουνίου. Οι τρεις άνδρες κατάφεραν να πάρουν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο υπήρχαν 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Ο άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε στην Ρόδο, συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν πάνω από 27.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία εκτιμάται πως τα χρήματα αυτά αποτελούν μερίδιο της λείας της κλοπής.

Ο δράστης παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη όπως προβλέπει ο νόμος.