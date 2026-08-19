Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 23χρονου – Κατηγορείται για βιασμούς και ναρκωτικά

Στη δημοσιότητα έδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης τη φωτογραφία και τα στοιχεία 23χρονου αλλοδαπού. Ο άνδρας κατηγορείται για διάθεση ναρκωτικών και βιασμό ανηλίκου.

Συγκεκριμένα ο 23χρονος φέρεται να προσέγγισε τρία κορίτσια στα οποία προσέφερε ναρκωτικά και αλκοόλ πέρσυ κατά διαστήματα. Στη συνέχεια τις βίασε. Ταυτόχρονα το ίδιο διάστημα φέρεται να πώλησε ναρκωτικά σε ανήλικα αγόρια.

Πρόκειται για τον Safiullah Tarai, γεννημένος το 2003 με καταγωγή από το Αφγανιστάν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές προτρέπουν του πολίτες να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εφόσον έχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για την υπόθεση.