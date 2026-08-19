Διάσωση 46 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Σε μια ακόμη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησαν οι ελληνικές λιμενικές αρχές, εντοπίζοντας 46 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση στήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Η ακριβής στίξη του σκάφους, το οποίο βρισκόταν 39 ναυτικά μίλια από τις ακτές του νησιού, έγινε αρχικά αντιληπτή από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex. Στο σημείο έσπευσε για παροχή βοήθειας και παραπλέον ιδιωτικό πλοίο.

Οι αρχές προχώρησαν στην ασφαλή περισυλλογή των 46 επιβαινόντων με τη χρήση Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος. Αυτή την ώρα, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.