Σύλληψη 30χρονου στην Εγνατία για μεταφορά μεταναστών

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να μετέφερε με επιβατικό αυτοκίνητο έξι παράτυπους μετανάστες. Οι δύο από αυτούς βρίσκονταν στον χώρο των αποσκευών του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια Ανάληψης. Ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να απομακρυνθεί κάνοντας ελιγμούς, όμως το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ο 30χρονος συνελήφθη.

Μετανάστες χωρίς έγγραφα στο όχημα

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους έξι αλλοδαπούς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθεταν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο 30χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, οι πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το όχημα αντιστοιχούσαν σε άλλο αυτοκίνητο και είχαν δηλωθεί ως κλεμμένες.

Η έρευνα για την είσοδο από τα σύνορα

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι έξι μεταφερόμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Καθένας τους φέρεται να είχε καταβάλει 500 δολάρια σε κύκλωμα για τη μεταφορά του. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.