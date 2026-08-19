Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τραυματίστηκε στη σύλληψη καταζητούμενου

Αστυνομικός του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου τραυματίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου, κατά την προσπάθειά του να ακινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκοο που αναζητούσαν οι Αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού, στον Δήμο Μαλεβιζίου της Κρήτης.

Ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και είχε μεταβεί στην περιοχή για μπάνιο, όταν αναγνώρισε τον άνδρα ως το πρόσωπο που αναζητούνταν τις προηγούμενες ώρες. Ο Ολλανδός είχε απομακρυνθεί από νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν, γεγονός που είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές Αρχές.

Η επέμβαση στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού

Αφού τον εντόπισε, ο αστυνομικός ενημέρωσε συναδέλφους του και ζήτησε ενισχύσεις, ενώ παράλληλα επιχείρησε να τον κρατήσει μέχρι την άφιξη των περιπολιών.

Κατά την ακινητοποίηση, ο Ολλανδός φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αστυνομικός. Ο τραυματισμός του εκτιμάται ότι θα τον κρατήσει εκτός υπηρεσίας για το επόμενο διάστημα.

Η σύλληψη του Ολλανδού στον Δήμο Μαλεβιζίου

Στο σημείο έφθασαν στη συνέχεια αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον Ολλανδό υπήκοο και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.