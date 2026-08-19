Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο

Στη σύλληψη δύο ατόμων για εμπρησμούς σε Τρίκαλα και Κάρυστο προχώρησαν οι αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Κ.Α.Ε.Ε. της Δ.Α.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, στο Γενέσι Τρικάλων συνελήφθη επ’ αυτοφόρω ένας 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε εσκεμμένα φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Από την έρευνα των ανακριτικών υπαλλήλων προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας εμπλέκεται σε ακόμα δύο πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης του.

Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 12:50, στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας 47χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 (89,18%) είναι από αμέλεια και οι 33 (10,82%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι: «Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».