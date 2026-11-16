Viral έγινε το σύνθημα του Άδωνι Γεωργιάδη

Το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» με τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη έγινε μουσικό remix και πλέον ακούγεται σε νυχτερινά κέντρα.

Το αρχικό βίντεο είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από συνάντηση με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Σε αυτό, ο υπουργός εμφανιζόταν να χειροκροτεί και να φωνάζει μαζί με τους νεαρούς παρευρισκόμενους το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Χ, αυτή τη φορά δημοσιεύοντας δύο βίντεο από μπαρ σε διαφορετικές πόλεις. Στα πλάνα ακούγεται το remix με τη φωνή του, ενώ οι θαμώνες διασκεδάζουν και χορεύουν στους ρυθμούς του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη του βίντεο, παραδεχόμενος ότι δεν είχε φανταστεί τι θα ακολουθούσε μετά τη δημοσίευσή του.

«Δεν είχα εκτιμήσει πλήρως το τι θα επακολουθήσει», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το σχόλιό του με τρεις λέξεις: «Τέλειο! Τέλειο! Τέλειο!».

Πηγή Βίντεο: X – Άδωνις Γεωργιάδης