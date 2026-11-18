Το κιτ επιβίωσης 72 ωρών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έγινε αφορμή για ατελείωτο τρολάρισμα στα ελληνικά social media.

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνονται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την προετοιμασία των νοικοκυριών για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης. Η σύσταση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, ενώ δεν λείπουν ακόμη και οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το περιεχόμενό της.

Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Όπως διευκρινίζουν, ο σκοπός δεν είναι να προκαλέσουν ανησυχία στους πολίτες, αλλά να μπορούν τα νοικοκυριά να καλύψουν μόνα τους τις βασικές ανάγκες τους κατά την αρχική φάση μιας έκτακτης κατάστασης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν θα επιβαρύνονται με πρόσθετες ανάγκες και θα μπορούν να επικεντρώνονται σε ανθρώπους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Τι περιλαμβάνει το κιτ επιβίωσης 72 ωρών

Η λίστα που προτείνει η ΕΕ περιλαμβάνει βασικά εφόδια για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται φάρμακα, φακός, ραδιόφωνο, κονσέρβες και νερό.

Στην Ελλάδα, πάντως, οι χρήστες των social media έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή στο κιτ. Αντί για τα απολύτως απαραίτητα, οι χιουμοριστικές αναρτήσεις προσθέτουν προϊόντα και επιλογές που απέχουν αρκετά από την επίσημη λίστα.

Ο φρέντο και τα καλλυντικά έχουν πλέον τη δική τους θέση στις διαδικτυακές λίστες, με τους Έλληνες να τρολάρουν τόσο την ευρωπαϊκή σύσταση όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Πηγή Βίντεο: X – ευσεβής πόθος, FACEBOOK – Ότι πιο παράξενο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο Shark24