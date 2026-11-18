Λαγοκέφαλοι βρέθηκαν ξεβρασμένοι στην παραλία του Καλαμακίου, στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Η ενημέρωση συνοδεύτηκε από προειδοποίηση προς οικογένειες με παιδιά και ιδιοκτήτες κατοικιδίων που κινούνται στην ακτή.

Οι λαγοκέφαλοι συγκαταλέγονται στα τοξικά ψάρια, καθώς μπορεί να περιέχουν τετροδοτοξίνη. Πρόκειται για ουσία που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για ανθρώπους και ζώα σε περίπτωση κατανάλωσης.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επισκέπτονται την παραλία του Καλαμακίου καλούνται να αποφεύγουν την επαφή με ψάρια που έχουν βρεθεί στην ακτή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από γονείς μικρών παιδιών και ιδιοκτήτες σκύλων. Τα κατοικίδια δεν πρέπει να πλησιάζουν, να δαγκώνουν ή να καταναλώνουν λαγοκέφαλους που έχουν ξεβραστεί στην παραλία.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Δια-SOS-τε τη Μεσαρά