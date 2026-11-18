Νεκρός με βαθύ τραύμα στον λαιμό εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, ένας εργάτης γης στην περιοχή Γεράκι Λακωνίας. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες της αστυνομίας προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πρόκειται για άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στο Γεράκι τα τελευταία 15 χρόνια.

Τον εντόπισε τυχαία μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο. Ένα τρακτέρ είχε σταματήσει με τρόπο που εμπόδιζε τη διέλευση. Όταν πλησίασε, είδε αίματα στο τιμόνι και λίγο αργότερα βρήκε τον άνδρα νεκρό, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το αγροτικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοντά στη σορό βρέθηκε και ένα μαχαίρι, ενώ το τραύμα στον λαιμό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις έρευνες να διεξάγονται σε Σπάρτη και Σκάλα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται πρόσωπα από το εργασιακό περιβάλλον του άνδρα, τόσο Έλληνες που τον απασχολούσαν όσο και ομοεθνείς του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια σύλληψη ή ταυτότητα υπόπτου. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του και αν πίσω από την υπόθεση βρίσκεται εγκληματική ενέργεια.