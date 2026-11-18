Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας από τους δράστες τηλεφωνικής απάτης με το γνωστό πρόσχημα της βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ο οποίος μαζί με συνεργό του είχε αποσπάσει χρήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας από ηλικιωμένη στα Γιαννιτσά.

Στην εξιχνίαση μιας τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία είχε σημειωθεί στις 30 Ιανουαρίου 2026 στα Γιαννιτσά, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας έπειτα από ενδελεχή έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με το θύμα παριστάνοντας τον τεχνικό της ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στη γειτονιά και πως, για την ασφάλειά της, έπρεπε να γίνουν έλεγχοι στις ηλεκτρικές συσκευές της κατοικίας. Στο πλαίσιο του τεχνάσματος, της ζήτησε να μαζέψει τα χρήματα και τα κοσμήματα που φύλασσε στο σπίτι και να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, προκειμένου να ολοκληρωθεί ακίνδυνα η διαδικασία.

Εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση της ηλικιωμένης, ο δράστης και ένας συνεργός του κατάφεραν να αφαιρέσουν 170 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, ρολόγια και μία χρυσή λίρα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στις 8.000 ευρώ.

Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ενός εμπλεκόμενου, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του συνεργού του.