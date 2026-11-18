Ένας νεαρός αποφασίζει να κάνει το πρώτο του τατουάζ και μοιράζεται την εμπειρία του στο TikTok. Θα αναρωτηθείτε, τι το ιδιαίτερο έχει; Κι όμως, η επιλογή του είναι τουλάχιστον… απρόσμενη!

Γιατί για το πρώτο του τατουάζ δεν επέλεξε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ένα σύμβολο ή έστω ένα σχέδιο με ιδιαίτερη σημασία. Επέλεξε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη!

Μάλιστα, στο βίντεο δηλώνει πως ο υπουργός είναι το είδωλό του! Μια επιλογή που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη και που, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ο νεαρός θέλει να έχει το ίνδαλμά του… πάντα μαζί του!

Βέβαια, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για πραγματική απόφαση ή αν απλώς τρολάρει τους ακολούθους του. Όπως και να έχει, ένα είναι σίγουρο. Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πρώτο τατουάζ που έχουμε δει!

Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες ημερες μετά όταν το σύνθημα «Και α και ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» με τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη έγινε μουσικό remix .

Το αρχικό βίντεο είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από συνάντηση με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Σε αυτό, ο υπουργός εμφανιζόταν να χειροκροτεί και να φωνάζει μαζί με τους νεαρούς παρευρισκόμενους το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.