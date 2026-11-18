Σοβαρά προβλήματα υγιεινής καταγγέλλονται στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αχαρνών, όπου ποντίκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις σχολικές αίθουσες.

Την παρουσία τρωκτικών στους χώρους των σχολείων για περισσότερο από έναν μήνα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», κάνοντας λόγο για ανεπαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Για πάνω από μήνα μαθητές και εκπαιδευτικοί ‘συγκατοικούν’ με ποντίκια στο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών!», αναφέρει σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες, όταν η έντονη δυσοσμία στους σχολικούς χώρους οδήγησε στη ματαίωση της προγραμματισμένης γιορτής για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ενώ γονείς αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τα παιδιά τους.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Δήμος Αχαρνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων για τρεις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απολύμανσης, μυοκτονίας και οι απαραίτητοι υγειονομικοί έλεγχοι.

«Τα ποντίκια στο Ειδικό Σχολείο έρχονται να συμπληρώσουν το σκηνικό εγκατάλειψης των σχολείων στον Δήμο Αχαρνών: σοβάδες που πέφτουν από ταβάνια, άβαφες αίθουσες, αίθουσες που πλημμυρίζουν και ταβάνια που στάζουν με την πρώτη βροχή, επικίνδυνοι αύλειοι χώροι και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…», τονίζει ο Σύλλογος.

Κλειστά έως τις 20 Νοεμβρίου τα δύο σχολεία

Με απόφαση του Δήμου, το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο θα παραμείνουν κλειστά από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες μυοκτονίας, ενώ θα ακολουθήσουν έλεγχοι σε όλους τους χώρους και πρόσθετες παρεμβάσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημείων από τα οποία ενδέχεται να εισέρχονται τα τρωκτικά.

Ο Σύλλογος «Ο Σωκράτης» κοινοποιεί στον Δήμο Αχαρνών: «Απαιτούμε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, η Δημοτική Αρχή Αχαρνών να πραγματοποιήσει, ως οφείλει στους δημότες της:

• όλες τις απαραίτητες εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου, με προτεραιότητα το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

• την ουσιαστική επιδιόρθωση όλων των κατασκευαστικών προβλημάτων των σχολείων του Δήμου»

Η επαναλειτουργία των σχολείων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 18:30, έξω από το Δημαρχείο Αχαρνών, καλώντας γονείς και φορείς της περιοχής να συμμετάσχουν και να ζητήσουν άμεση και οριστική λύση στο πρόβλημα.