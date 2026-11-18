Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στα Χανιά, όταν drone προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και επιχείρησε να εισαγάγει παράνομα ένα πιστόλι, ρίχνοντάς το στο προαύλιο των φυλακών.

Η απόπειρα έγινε αντιληπτή από εξωτερικό φρουρό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς. Ακολούθησε η ενεργοποίηση του ειδικού συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (anti-drone), με αποτέλεσμα το drone να εξουδετερωθεί και να πέσει σε γειτονικό χωράφι.

Από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε πέσει στο προαύλιο παραλήφθηκε από αλλοδαπό κρατούμενο.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν έρευνες στο κελί του, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους των φυλακών, όπου εντοπίστηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι, από το οποίο, σύμφωνα με την Αρχές, φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους του καταστήματος κράτησης, με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της απόπειρας εισαγωγής του όπλου, καθώς και η προέλευση και ο τελικός προορισμός του.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, αντίστοιχες απόπειρες παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς να ολοκληρωθούν, καθώς εντοπίστηκαν έγκαιρα από το προσωπικό.