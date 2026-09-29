Αλεξανδρούπολη: Άρρωστο λυκόσκυλο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του

Με σοβαρά προβλήματα υγείας και καρκινικούς όγκους, ένα λυκόσκυλο βρέθηκε να περιφέρεται στην περιοχή της οδού Τούντζας, στην Αλεξανδρούπολη. Ο σκύλος είχε ιδιοκτήτη, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του microchip, και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε ύστερα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, άνθρωποι του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης περισυνέλεξαν το ζώο, παρουσία αστυνομικών.

Πρώτο μέλημα ήταν να του προσφερθεί βοήθεια. Το λυκόσκυλο μεταφέρθηκε σε συνεργαζόμενο με τον Δήμο κτηνιατρείο για εξετάσεις και περίθαλψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Καταφυγίου, η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη σταθεροποίησή του και στην ανακούφισή του από τον πόνο.

Παράλληλα με τη φροντίδα του σκύλου, κινήθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος του ιδιοκτήτη. Όπως αναφέρεται στην ίδια ενημέρωση, σχηματίστηκε δικογραφία, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση.