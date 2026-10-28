Βίντεο:Συγκινεί η παρέλαση των μαθητών στη Χειμάρρα με την Ελληνική Σημαία

Μια ξεχωριστή παρέλαση , στα χώματα που οι Έλληνες βροντοφώναξαν το ΄΄ΟΧΙ΄΄ . Στην Χειμάρρα οι μαθητές του ελληνικού σχολείου «Όμηρος» με το κεφάλι ψηλά, με την περηφάνια στα πρόσωπά τους, έδωσαν στη σημερινή γιορτή το πιο βαθύ της νόημα.

Συγκινεί η παρέλαση των μαθητών στη Χειμάρρα με την Ελληνική Σημαία fredisbeleris

Οι μαθητές του Σχολείου τιμούν το «ΟΧΙ» και εκείνους που αγωνίστηκαν για να ζούμε ελεύθεροι επισημαίνει σε ανάρτηση του ο Ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης. ΄΄Σε αυτόν τον τόπο τονίζει ξέρουμε τι σημαίνει να κρατάς ζωντανή την ελληνική γλώσσα, την πίστη και την ιστορία σου. Ξέρουμε πόσες θυσίες χρειάστηκαν για να μπορούν αυτά τα παιδιά να μαθαίνουν ελληνικά και να παρελαύνουν κρατώντας τη γαλανόλευκη.

Απέναντί τους έχουμε χρέος: να σταθούμε δίπλα τους, να στηρίξουμε το σχολείο τους, να μπορούν να μεγαλώσουν και να προκόψουν στον τόπο τους, περήφανα για την καταγωγή τους.

Συγχαρητήρια στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς που κρατούν την ελληνική παιδεία ζωντανή στη Χειμάρρα.

Χρόνια πολλά, παιδιά μας! Χρόνια πολλά, Χειμάρρα!

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου! Ζήτω η Ελλάδα!΄΄