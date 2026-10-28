ΒΟΑΚ: Μετωπική σύγκρουση με πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της εξόδου προς τη Χερσόνησο.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα βαν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, τα οποία συγκρούστηκαν μετωπικά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στο σημείο

Η σύγκρουση κινητοποίησε την Πυροσβεστική, καθώς ένας από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το όχημα.

Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα πληρώματά τους παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του τροχαίου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ αναμένεται να διευκρινιστούν οι συνθήκες της μετωπικής σύγκρουσης.