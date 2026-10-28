Κάλαμος: 25 μαθητές από το Περιστέρι ταξίδεψαν για να γιορτάσουν την 28η Οκτωβρίου με τα δύο παιδιά του νησιού

Μια ξεχωριστή γιορτή για την 28η Οκτωβρίου ετοίμασαν φέτος οι μόλις δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλάμου, στο μικρό νησί του Ιονίου, υποδεχόμενοι 25 παιδιά από το Περιστέρι.

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, συνοδευόμενοι από γονείς και εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν στο νησί για να γιορτάσουν μαζί με τους δύο συνομηλίκους τους την εθνική επέτειο και να στηρίξουν τη μικρή σχολική κοινότητα.

Η αποστολή έφτασε στον Κάλαμο την Τρίτη (27/10), όπου οι κάτοικοι την υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινή σχολική γιορτή, ανταλλαγή δώρων και συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις.

Για σήμερα, Τετάρτη (28/10), έχει προγραμματιστεί κοινή παρέλαση των μαθητών των δύο σχολείων, την οποία θα συνοδεύει η μπάντα του 11ου Δημοτικού Περιστερίου.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο «Όπου υπάρχουν άγγελοι», έχει στόχο να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιωτικά σχολεία, αλλά και τη σημασία της διατήρησής τους.

«Ο Κάλαμος είναι ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία. Και πάνω απ’ όλα, με ανθρώπους που ξέρουν να ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμος Λευκάδας, ευχαριστώντας τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την πρωτοβουλία.