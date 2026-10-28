Ηρακλειά: Ένα μικρό νησί γέμισε παιδικές φωνές – 21 μαθητές ταξίδεψαν για να γιορτάσουν με τα τέσσερα παιδιά του 

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία έδωσε φέτος διαφορετικό χρώμα στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στην Ηρακλειά των Μικρών Κυκλάδων, όπου τέσσερα μόλις παιδιά υποδέχθηκαν 21 συνομηλίκους τους από τη Μύκονο.

Ο Γιάννης, η Ευαγγελία, η Σοφία και η μικρή Φωτεινή είδαν το σχολείο τους να γεμίζει παιδικές φωνές, καθώς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς Μυκόνου ταξίδεψαν στο νησί για να γιορτάσουν όλοι μαζί την εθνική επέτειο.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον διευθυντή του σχολείου της Μυκόνου, Γιώργο Κατσικίνη, και βρήκε θερμή ανταπόκριση τόσο στους γονείς όσο και στους κατοίκους της Ηρακλειάς.

Μάλιστα, 16 οικογένειες του νησιού προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν τα παιδιά, ενώ ο Δήμος Μυκόνου συνέβαλε στη μετακίνησή τους, προσφέροντας τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι μαθητές πραγματοποίησαν κοινή σχολική γιορτή, απήγγειλαν ποιήματα και έκαναν πρόβα παρέλασης στο προαύλιο του σχολείου.

Η προγραμματισμένη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου παραμένει, ωστόσο, αβέβαιη, καθώς η απόφαση της Περιφέρειας για ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων στις Κυκλάδες λόγω κακοκαιρίας προκάλεσε διαφορετικές τοποθετήσεις από τη δημοτική αρχή Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Για τα τέσσερα παιδιά της Ηρακλειάς, πάντως, η φετινή επέτειος θα έχει ήδη μια ιδιαίτερη ανάμνηση: μια σχολική τάξη γεμάτη συμμαθητές και καινούργιες φιλίες.