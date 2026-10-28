(Βίντεο)ΓΕΕΘΑ:Τιμούμε τους ήρωες του Έπους του 1940.

Ένοπλες Δυνάμεις:Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον.

Ένοπλες Δυνάμεις:Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον. ΙΝΤΙΜΕ

Με ένα ξεχωριστό βίντεο οι Ένοπλες Δυνάμεις τιμούν την σημερινή επέτειο .

Τιμούμε τους ήρωες του Έπους του ’40, που με θάρρος, αυταπάρνηση και πίστη στην Πατρίδα αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.

Η θυσία τους αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις.

𝝩𝝤𝝩𝝚. 𝝨𝝜𝝡𝝚𝝦𝝖. 𝝥𝝖𝝢𝝩𝝖.

𝝩𝝸𝝻𝝾𝞄́𝝻𝝴 𝞃𝝾 𝝿𝝰𝞀𝝴𝝺𝝷𝝾́𝝼. 𝝪𝝿𝝴𝞀𝝰𝞂𝝿𝝸𝝵𝝾́𝝻𝝰𝞂𝞃𝝴 𝞃𝝾 𝝻𝝴́𝝺𝝺𝝾𝝼.

𝝬𝞀𝝾́𝝼𝝸𝝰 𝝥𝝾𝝺𝝺𝝰́ 𝝚𝝺𝝺𝝰́𝝳𝝰!