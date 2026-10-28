(Βίντεο)ΓΕΕΘΑ:Τιμούμε τους ήρωες του Έπους του 1940.
Με ένα ξεχωριστό βίντεο οι Ένοπλες Δυνάμεις τιμούν την σημερινή επέτειο .
Τιμούμε τους ήρωες του Έπους του ’40, που με θάρρος, αυταπάρνηση και πίστη στην Πατρίδα αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.
Η θυσία τους αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις.
𝝩𝝤𝝩𝝚. 𝝨𝝜𝝡𝝚𝝦𝝖. 𝝥𝝖𝝢𝝩𝝖.
𝝩𝝸𝝻𝝾𝞄́𝝻𝝴 𝞃𝝾 𝝿𝝰𝞀𝝴𝝺𝝷𝝾́𝝼. 𝝪𝝿𝝴𝞀𝝰𝞂𝝿𝝸𝝵𝝾́𝝻𝝰𝞂𝞃𝝴 𝞃𝝾 𝝻𝝴́𝝺𝝺𝝾𝝼.
𝝬𝞀𝝾́𝝼𝝸𝝰 𝝥𝝾𝝺𝝺𝝰́ 𝝚𝝺𝝺𝝰́𝝳𝝰!
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