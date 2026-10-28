28η Οκτωβρίου με καταιγίδες – Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας γιορτάζεται φέτος η 28η Οκτωβρίου. Η κακοκαιρία επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες οι μαθητικές παρελάσεις ματαιώθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Την απόφαση έλαβε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, προτεραιότητα είναι η προστασία των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών που θα παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις.

Η ακύρωση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ανοιχτό παραμένει, επίσης, το ενδεχόμενο ματαίωσης της στρατιωτικής παρέλασης στον Βόλο, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέσα στην ημέρα.

Ποιες περιοχές θα δεχθούν ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικές βροχές προβλέπονται επίσης στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και δυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν τα 8. Στα νοτιοανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 19 με 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται θερμοκρασίες από 12 έως 17 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Για την έγκαιρη ενημέρωση σχολείων, μαθητών και γονέων, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει αναλάβει να ενημερώσει τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, τους δήμους και τις αστυνομικές αρχές.

Η εξέλιξη του καιρού θα καθορίσει και το πρόγραμμα των υπόλοιπων εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο, με τις τοπικές αρχές να καλούνται να αξιολογούν τα δεδομένα πριν από κάθε απόφαση.