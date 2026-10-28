(Βίντεο) Θεσσαλονίκη: 21 κανονιοβολισμοί έδωσαν το σύνθημα για την 28η Οκτωβρίου

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λευκό Πύργο ξύπνησε η Θεσσαλονίκη το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Ήταν 6:46 το πρωί όταν ακούστηκε η πρώτη βολή από δύο μουσειακά πυροβόλα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Την τελετή πραγματοποίησε ουλαμός πυροβολικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας.

Ακολούθησαν ακόμη 20 κανονιοβολισμοί, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Οι ήχοι ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα και να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους.

Το μεγάλο ραντεβού στην παραλία

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων μεταφέρεται στις 11:00 στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση.

Την παρέλαση θα παρακολουθήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μαζί με εκπροσώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη εντάσσονται στο τριήμερο των εορτασμών για την απελευθέρωση της πόλης το 1912, τη γιορτή του πολιούχου Αγίου Δημητρίου και την επέτειο του «ΟΧΙ».

Η ημέρα ξεκίνησε με τον καθιερωμένο στρατιωτικό χαιρετισμό. Η συνέχεια δίνεται με την παρέλαση, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στην παραλιακή λεωφόρο.

Πηγή βίντεο/emakedonia.gr