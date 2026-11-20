Βίντεο από την παρέμβαση του δημάρχου Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρου Μίχου, αναρτήθηκε στο Facebook, καταγράφοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με γυναίκα η οποία είχε κολλήσει αγγελία σε καινούργια κολώνα φωτισμού.

Ο δήμαρχος εντόπισε αγγελία με τις ενδείξεις «Πωλείται» και «Ενοικιάζεται» πάνω σε νέα δημοτική υποδομή και αποφάσισε να επικοινωνήσει ο ίδιος με την υπεύθυνη. Της ζήτησε να την αφαιρέσει, υπενθυμίζοντας ότι για τέτοιες ενέργειες προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάμπρος Μίχος ξεκαθαρίζει ότι η προειδοποίηση δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία, αλλά και οποιαδήποτε άλλη έχει τοποθετηθεί σε κολώνες φωτισμού της πόλης.

Γιατί ενοχλούν οι αγγελίες στις κολώνες

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Τα αυτοκόλλητα αφαιρούνται δύσκολα και υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν φθορές στη βαφή των νέων φωτιστικών σωμάτων.

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημόσιου φωτισμού, με τη δημοτική αρχή να ζητά από τους πολίτες να προστατεύουν τις νέες υποδομές.

Με την ανάρτηση του βίντεο στο Facebook, ο δήμαρχος στέλνει μήνυμα κατά της ανεξέλεγκτης τοποθέτησης αγγελιών στον δημόσιο χώρο, υπενθυμίζοντας ότι η δημοτική περιουσία δεν αποτελεί ελεύθερο χώρο διαφήμισης.

Πηγή βίντεο/Facebook/Δικαιοσυνη Σήμερα