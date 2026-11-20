Η δολοφονία της 61χρονης μέσα στο σπίτι της, στην οδό Αίθρας στην περιοχή Ακρόπολης-Θησείου, ερευνάται ως υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με κατηγορούμενο τον 63χρονο σύζυγό της. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, έπειτα από τηλεφώνημα του ίδιου του άνδρα στην Άμεση Δράση.

Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, ενώ στην πρώτη εκδοχή της υπόθεσης αναφέρεται και δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παραμένει υπό κράτηση και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί.

Η υπόθεση καταγράφεται ως η 17η γυναικοκτονία του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, και έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς νέες μαρτυρίες και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φέρνουν στο φως ενδείξεις προγενέστερης κακοποίησης.

Η κλήση στην Άμεση Δράση και η σύλληψη

Ο 63χρονος φέρεται να επικοινώνησε ο ίδιος με την Αστυνομία, λέγοντας: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της».

Σε άλλη καταγραφή του τηλεφωνήματος, ο άνδρας φέρεται να είπε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας βρήκαν την 61χρονη νεκρή. Ο σύζυγός της βρισκόταν στην κατοικία και συνελήφθη.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάζονται και όσα έγιναν μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται αρχικά να πίστευε πως η σύζυγός του είχε λιποθυμήσει και επιχείρησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τη χτύπησε στην κοιλιά και στον θώρακα, με ορισμένες αναφορές να συνδέουν τις κινήσεις αυτές με τα κατάγματα στα πλευρά της. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν όλα τα τραύματα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ιατροδικαστική εξέταση: Θάνατος από στραγγαλισμό

Η νεκροψία-νεκροτομή, που διενήργησε ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης, προσδιόρισε ως αιτία θανάτου της 61χρονης τον στραγγαλισμό. Η εξέταση κατέγραψε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα, τα χέρια και τα πόδια της.

Η γυναίκα έφερε κατάγματα στα πλευρά, εκτεταμένους μώλωπες και τραύματα σχεδόν σε όλη την μπροστινή επιφάνεια του κορμού της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος φέρεται να έκλεισε με το ένα χέρι το στόμα της και με το άλλο να πίεσε τον λαιμό της, ενώ φέρεται επίσης να τη χτύπησε με τα πόδια του σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχουν ενδείξεις που, κατά τις έως τώρα πληροφορίες, παραπέμπουν σε παλαιότερη σωματική κακοποίηση. Δεν προκύπτει ότι η 61χρονη είχε υποβάλει καταγγελία στις Αρχές για τέτοια περιστατικά.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Στις πρώτες εξηγήσεις του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε κρίσεις, ξεσπάσματα θυμού και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι εκείνη κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και ότι αντέδρασε χτυπώντας τη με γροθιά.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε αυτοάμυνα, ισχυρισμό που αμφισβητεί η οικογένεια της 61χρονης.

Μαρτυρίες για βία σε δημόσιο χώρο

Μαρτυρίες κατοίκων και ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι περιγράφουν εντάσεις, φωνές και περιστατικά βίας που φέρεται να είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι ο 63χρονος φέρεται να την έδιωχνε βίαια, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε. Όταν γείτονες προσφέρθηκαν να καλέσουν την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να απάντησε ότι δεν ήθελε βοήθεια επειδή τον αγαπούσε.

Η σχέση των 40 ετών και η απομόνωση

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 1987 και, για αρκετούς κατοίκους του Θησείου, έδινε την εικόνα ενός δεμένου ζευγαριού. Συχνά περπατούσαν χέρι χέρι στη γειτονιά, χωρίς η δημόσια εικόνα τους να προϊδεάζει για όσα περιγράφονται στις μαρτυρίες σχετικά με τη ζωή τους στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας.

Γείτονες λένε ότι η 61χρονη είχε απομακρυνθεί από τον κοινωνικό της περίγυρο. Είχαν καιρό να τη δουν να κυκλοφορεί και, όταν την έβλεπαν, την περιγράφουν ως θλιμμένη, ταραγμένη και συχνά δακρυσμένη. Άλλοι αναφέρουν ότι περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου της κλεισμένη στο σπίτι.

Η αδελφή της 61χρονης δήλωσε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε για περιστατικά βίας στη σχέση του ζευγαριού. Περιγράφοντας τον φόβο της αδελφής της για πιθανή εγκατάλειψη, ανέφερε: «Φοβόταν μήπως ο άνδρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: “Πες του να μη μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ».

Πορεία για τη 61χρονη σε Θησείο και Πετράλωνα

Η δολοφονία της 61χρονης προκάλεσε κινητοποίηση στην περιοχή. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας στο Θησείο και στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή φεμινιστικών και τοπικών συλλογικοτήτων.

Οι διαδηλωτές φώναξαν τα συνθήματα «Σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «Το σώμα μας ανήκει σε εμάς», ζητώντας στήριξη των θυμάτων και καταγγέλλοντας την ενοχοποίηση των γυναικών που υφίστανται βία.

Η έρευνα για τη γυναικοκτονία στο Θησείο συνεχίζεται, ενώ η απολογία του 63χρονου αναμένεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.