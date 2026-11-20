Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου, το Υπουργείο ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό.

Σήμερα και αύριο, 21 Νοεμβρίου, μαθητές και πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν το Στρατόπεδο «Παπάγου» και να γνωρίσουν από κοντά την εξέλιξη των αμυντικών συστημάτων, αλλά και τις παρεμβάσεις, που πραγματοποιούνται στις στρατιωτικές υποδομές.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, οι πύλες του ΥΠΕΘΑ θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό από τις 10:00 έως τις 17:00.

Έκθεση σύγχρονων οπλικών συστημάτων

Κεντρικό σημείο των εκδηλώσεων αποτελεί η στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και τεχνολογικών εφαρμογών στον χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, το μη επανδρωμένο αερόχημα V-BAT, τα αντι-drone συστήματα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» και «ΥΠΕΡΙΩΝ», τα drones SPERWER και ΑΡΧΥΤΑΣ, καθώς και μη επανδρωμένα θαλάσσια και επίγεια συστήματα.

Φωτογραφία- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης πυραυλικά συστήματα, όπως οι SCALP, METEOR και RAMPAGE, η βόμβα SPICE 1000, συστήματα SPIKE NLOS, τορπίλες SEAHAKE και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».

Φωτογραφία- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσίαση κινητής μονάδας παραγωγής drones, η οποία αναδεικνύει την προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων δυνατοτήτων στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο η εγχώρια αμυντική καινοτομία

Η έκθεση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030», που περιλαμβάνει τη νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα». Βασική επιδίωξη είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων, που θα αξιοποιούνται επιχειρησιακά από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Φωτογραφία- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Σύνδεση με την ιστορική μνήμη

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν και εκπαιδευτικές δράσεις. Μαθητές ηλικίας 10 έως 12 ετών θα επισκεφθούν το Υπουργείο, όπου θα τους υποδεχθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στη συνέχεια, θα ξεναγηθούν στην «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», ένα μνημείο αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ της πατρίδας, από τον δημιουργό του, γλύπτη και καθηγητή του ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου και την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο υπουργός θα παραστεί στη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στην κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ο φετινός εορτασμός συνδυάζει την ιστορική μνήμη με την παρουσίαση της νέας εποχής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την «Ατζέντα 2030», με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.