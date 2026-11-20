Σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία αντιμετώπισαν οι οδηγοί στην Αττική από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2026. Η κυκλοφορία διεκόπη στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, από την έξοδο της Πειραιώς και προς την κατεύθυνση του Πειραιά, λόγω ολισθηρού οδοστρώματος που αποδόθηκε σε πτώση λαδιών.

Ο Κηφισός παρουσίασε αυξημένη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, με εντονότερα προβλήματα στο ρεύμα ανόδου. Οι οδηγοί κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, ενώ η επιβάρυνση επεκτεινόταν στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Κίνηση στον Κηφισό και στους δρόμους του κέντρου

Η κατάσταση στον Κηφισό περιγράφηκε ως «στο κόκκινο», ενώ στις αναφορές για την κυκλοφορία χρησιμοποιήθηκε και ο όρος «Έμφραγμα» για την ένταση της συμφόρησης σε βασικούς οδικούς άξονες.

Αυξημένη κίνηση καταγράφηκε στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας να συγκαταλέγονται στα σημεία με επιβαρυμένη κυκλοφορία. Καθυστερήσεις υπήρχαν επίσης στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Συγγρού και στη Σταδίου.

Προβλήματα σημειώθηκαν στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, καθώς και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Η κυκλοφορία ήταν δύσκολη και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, όπως και στην Πέτρου Ράλλη.

Καθυστερήσεις σε Πειραιά, Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αθηνών

Χαμηλές ταχύτητες καταγράφηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Σχιστού και στους δρόμους που οδηγούν ή βρίσκονται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επιβαρυμένη ήταν η εικόνα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς και στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Για την Αττική Οδό, ο λογαριασμός Attiki Odos Traffic ανέφερε σε ανάρτησή του στις 20 Νοεμβρίου 2026: «Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10′-15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.»

Σε άλλη ενημέρωση για τον ίδιο άξονα αναφερόταν: «Καθυστερήσεις 5′-10′ στις εξόδους για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.»