Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά και οι δύο αναβάτες.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 22:00, στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 80χρονη οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή με το όχημά της, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.

Ωστόσο, κατά την εκτέλεση του ελιγμού, το` αυτοκίνητο φέρεται να εισήλθε στην πορεία της μοτοσικλέτας, που κινούνταν στον δρόμο, με αποτέλεσμα τη βίαιη σύγκρουση.

Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το CretaOne, στο οποίο αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές της σύγκρουσης.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ώστε να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.