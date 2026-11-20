Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη δυτική πλευρά της πόλης και έφερε στο φως σωρεία σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το συμβάν έλαβε χώρα στον Εύοσμο, όπου το όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, ενώ προέκυψαν και επιπλέον σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.